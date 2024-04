Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Lange mussten die Anhänger der Rittner Buam bangen, jetzt können sie ganz tief durchatmen: Ihre Mannschaft gewann am Dienstagabend das entscheidende siebte Spiel gegen die Wipptal Broncos , machte dadurch das 1:3-Defizit in der Serie wett und zog so ins Finale der Alps Hockey League (AlpsHL) ein. Dort kommt es nun zum Duell mit dem ewigen Rivalen Cortina.