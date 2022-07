Elfmeter-Thriller: Südtirolerinnen verlieren Finale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Südtirols Fußball-Auswahl der Damen hat das Europeada-Finale verloren. Die heimischen Sportlerinnen mussten sich am Samstag in Klagenfurt in einem nervenaufreibenden Finale den Kärntner Sloweninnen im Elfmeterschießen geschlagen geben.