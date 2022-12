Elfmeterkrimi: Kroatien steht erneut im WM-Halbfinal

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Fassungslosigkeit bei Brasilien, der Topfavorit ist draußen! Was für ein Drama im WM-Viertelfinale. Außenseiter Kroatien wirft den Rekordweltmeister nach einem 1:1 (0:0) in der Verlängerung im Elfmeterschießen raus. Neymars Geniestreich reichte für die Selecao nicht aus – Joker Petkovic konterte in der 117. Spielminute.