Elisa Schranzhofer hängt die Rennski an den Nagel

Rücktritte nach einer langen Skisaison gehören in den letzten Wochen fast schon zur Tagesordnung. Jetzt hat mit Elisa Schranzhofer eine junge Südtiroler ihre Karriere beendet, bevor sie überhaupt so richtig in das Rollen gekommen ist.