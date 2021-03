Warum schauen wir Sportsendungen an? Warum gehen wir ins Stadion zu einem Fußballmatch oder in die Halle zum Eishockey, Volleyball oder Handball?Warum schauen wir Sportsendungen an? Warum gehen wir ins Stadion zu einem Fußballmatch oder in die Halle zum Eishockey, Volleyball oder Handball?







Die Einzelheiten lesen Sie auf