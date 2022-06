Emotionen, schwere Momente & der Torjäger: Das große Meister-Interview

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Donnerstag ist die Landesliga-Saison 2021/22 zu Ende gegangen. Die Weinstraße Süd steigt nach einer herausragenden Rückrunde, in der 42 von 45 möglichen Punkten geholt wurden, in die Oberliga auf. SportNews hat sich ausführlich mit Meistertrainer Thomas Nonnato unterhalten.