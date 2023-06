„Er hat die Welt in seinen Händen“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Kanada seinen sechsten Sieg im achten Saisonrennen eingefahren. Der Niederländer baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung in Montréal auf 69 Punkte aus und steuert früh in der Saison auf seinen dritten Titel nacheinander zu. Dazu schreibt die internationale Presse Folgendes.