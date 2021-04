Sparer Eppan steckt in der Serie A der Handballer mitten im Abstiegskampf. Am Dienstag haben sich die Überetscher sechs Spiele vor Ende der Saison vom bisherigen Cheftrainer Miljan Gagovic getrennt. Am Mittwoch hat bereits sein Nachfolger das erste Training geleitet.







Die Einzelheiten lesen Sie auf