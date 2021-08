Nach fast vier Wochen Sommerpause geht die packende Titeljagd in der Formel 1 weiter. Auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps startet am Sonntag (15 Uhr) die zweite Hälfte der Saison – das Duell zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen steht dabei im Vordergrund.Die Einzelheiten lesen Sie auf