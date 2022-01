Eigentlich war Sofia Goggia als italienische Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking vorgesehen. Doch weil die Skifahrerin nach ihrem Sturz in Cortina d’Ampezzo an einer schnellen Genesung arbeitet und deshalb nicht zur Verfügung steht, musste Ersatz her.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz