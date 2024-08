Erst im Elfmeterschießen erfolgt das FCS-Aus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Wie bereits des öfteren in den vergangenen Jahren, scheitert der FC Südtirol in der Coppa Italia auch heuer sehr früh. In der ersten Runde ging es für die Weiß-Roten gegen Serie-A-Klub Monza ran. Trotz eines wackeren Kampfes zog der FCS den Kürzeren – erst im Elfmeterschießen. Dieser Auftritt macht aber Lust auf mehr.