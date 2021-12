Die Formkurve von Dominik Fischnaller zeigt eindeutig nach oben. Nach den Plätzen 6 beim Weltcup-Auftakt in Yanqing (CHN) und 28 (!) vor einer Woche in Sotschi (RUS) ist der 28-Jährige am Samstag beim 2. Weltcup in Sotschi erstmals in dieser Saison auf das Podest gefahren.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz