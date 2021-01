Am letzten Samstag hatte Dorothea Wierer mit einer furiosen Verfolgung eine klare Aufwärtstendenz erkennen lassen. Diese untermauerte sie am Donnerstag mit dem dritten Podestplatz des Winters. Entsprechend erleichtert ist die 30-Jährige, die sich allmählich in WM-Form bringt.Die Einzelheiten lesen Sie auf