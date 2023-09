„Es ist eine harte Zeit“: HCB hofft auf Derby-Effekt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Selten zuvor waren die Rollen vor einem Derby zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem HC Pustertal so klar zum Vorteil der Wölfe verteilt. Der Tabellenführer der ICE Hockey League fährt am Freitag dementsprechend mit einer breiten Brust in die Landeshauptstadt, wo die Foxes auf den Derby-Effekt hoffen.