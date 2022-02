Am Sonntagabend kam es am letzten Spieltag der regulären Saison in der ICE Hockey League im direkten Duell zwischen Pustertal und Znojmo zum Showdown um das letzte direkte Playoff-Ticket. In einer hochspannenden Partie waren die Pusterer in den entscheidenden Momenten voll da und zogen nach einem harten Kampf verdient in die Endrunde ein.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz