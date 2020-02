Evelin Lanthaler hat am Sonntag erfolgreich die Kristallkugel im Gesamtweltcup verteidigt. Beim vorletzten Rennen in Laas feierte Lanthaler ihren fünften Saisonsieg. Bei den Herren kehrte Michael Scheikl nach seinem Sieg in Winterleiten wieder auf das oberste Treppchen zurück.Die Einzelheiten lesen Sie auf