Experte Montolivo analysiert die neue Serie-A-Saison

Inter geht als großer Favorit in die am Samstag beginnende neue Saison der Serie A . Die mit Abstand beste Mannschaft der vergangenen Saison hat keinen nennenswerten Abgang und sich mit zwei namhaften Spielern verstärkt, während Juventus und Milan mit neuen Trainern angreifen. Für das Sensationsteam FC Bologna bahnt sich eine schwierige Saison an.