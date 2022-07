Fabian Tait: „Diese zwei Neuzugänge haben mich beeindruckt“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol startet am Samstag offiziell in die neue Saison. Um 18 Uhr steht im Drususstadion das Italienpokalspiel gegen FeralpiSaló an. Im Vorfeld gaben Trainer Lamberto Zauli und Kapitän Fabian Tait Auskunft.