Fast so gut wie Thöni: Paris arbeitet am Legendenstatuts

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dominik Paris hat seiner beeindruckenden Karriere mit dem Gröden-Sieg am Samstag ein neues Highlight hinzugefügt. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Das Ultner Kraftpaket ist längst eine Ski-Ikone, und das nicht nur in Südtirol.