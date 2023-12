Faszination Madonna di Campiglio: „Ein besonderes Gefühl“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Südtirol-Rennen in Gröden und Alta Badia sind passé. Der Weltcup-Tross ist bereits ins Trentino weitergezogen, wo am Freitag der traditionsreiche Nachtslalom in Madonna di Campiglio über die Bühne geht. Tobias Kastlunger verriet im SportNews-Interview vorab, worauf es beim Rennen auf dem Canalone Miramonti ankommt.