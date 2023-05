FC Südtirol vor dem Spiel des Jahres

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In seiner ersten Serie-B-Saison hat der FC Südtirol schon viele Highlights erlebt. Sei es der Heimsieg gegen Parma oder der Triumph im legendären Renzo-Barbera-Stadion in Palermo. Am Freitagabend haben die Weiß-Roten die Chance, dies alles noch mal zu toppen.