FCS-Coach Bisoli: „Die Serie B gibt keine gute Figur ab“

Pierpaolo Bisoli geht heuer in seine zweite Saison beim FC Südtirol. Im Gegensatz zum Vorjahr gibt der Erfolgscoach heuer aber schon in der Sommervorbereitung den Ton an. Bei einem Mediengespräch warnte Bisoli vor zu hohen Erwartungen, kritisierte die Liga und schwärmte zugleich von seinem Arbeitgeber.