Ein Stürmer, ein Mittelfeldspieler, ein Verteidiger – Serie-C-Spitzenreiter FC Südtirol will in allen Mannschaftsteilen nachrüsten, um sich den Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Serie B zu erfüllen. Im Angriff soll der Top-Torjäger der Liga kommen. Dafür müssen die Weiß-Roten aber wohl tief in die Tasche greifen.







