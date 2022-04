FCS wird nicht nervös! Jetzt gibt's den Showdown in Bozen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Generalprobe für das Gipfeltreffen mit Padova ist gelungen. Der FC Südtirol hat sich am Sonntag deutlich gegen US Fiorenzuola durchgesetzt und kann jetzt am Karsamstag (14.30 Uhr) den historischen Aufstieg in die Serie B unter Dach und Fach bringen.