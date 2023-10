Fehervar siegt in Bruneck, doch die Wölfe ernten Applaus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal ist fulminant in die Saison gestartet. Mittlerweile ist der Höhenflug aber beendet und der harte Liga-Alltag Realität. Am Sonntagnachmittag bezog das Team von Tomek Valtonen gegen den AV Fehervar die dritte Niederlage in Folge. Die angespannte Personalsituation wird immer mehr zum Faktor.