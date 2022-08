Fehlende Stars, ein Abschied, Preisgeld: Alles zu den US Open

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Vorhang auf zum vierten und letzten Grand Slam des Jahres: Ab Montag geben sich die Tennis-Asse bei den US Open in New York wieder die Ehre. Vor Beginn des Hartplatz-Turniers am USTA Billie Jean King National Tennis Center, das am 11. September endet, beantworten wir die wichtigsten Fragen.