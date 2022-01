Sportlich ist Manuel Feller im Höhenflug. Am Sonntag fixierte der Nordtiroler im Adelboden-Slalom seinen vierten Podestplatz in der laufenden Saison. Über die mächtige Zuschauerkulisse – trotz Pandemie waren am Sonntag rund 13.000 Fans anwesend – hat Feller eine geteilte Meinung.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz