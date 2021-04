Was für ein Kraftakt, was für ein Kämpferherz der Foxes: Nach einem 0:2-Rückstand glich der HCB Südtirol Alperia Sekunden vor Schluss aus und landete dann in der Verlängerung des sechsten Halbfinalspiels den ersten Auswärtssieg. Für die Vienna Capitals ist die Saison beendet, Bozen träumt mehr denn je vom Titel.Die Einzelheiten lesen Sie auf