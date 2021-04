Der FC Südtirol hat am Montagabend den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. 2 Spieltage vor Schluss ist der direkte Aufstieg für die Weiß-Roten in weite Ferne gerückt. Dementsprechend war die Stimmung nach dem Spiel bei Triestina gedrückt.Die Einzelheiten lesen Sie auf