21 Jahre (!) nach seinem ersten Podestplatz (Parallel-Slalom in Berchtesgaden) wurde Roland Fischnaller am Freitag zum 10. Mal in einem Weltcuprennen Dritter. Dazu kommen noch 19 Siege und 15 zweite Plätze. Aaron March kann dagegen weiter hoffen.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz