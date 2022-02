In Peking tritt Roland Fischnaller bei seinen mittlerweile sechsten Olympischen Winterspielen an. Doch bisher war ihm noch keines der begehrten Edelmetalle vergönnt gewesen. In China könnte dieses Vorhaben nun klappen – und die letzte Lücke in seiner Trophäensammlung schließen. Fischnaller sieht sich und seine Kollegen nämlich in lauernder Position.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz