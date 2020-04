Fit durch den April: Beweglichkeit und Stabilität trainieren

Mit unserer Video-Serie „Fit durch den April“ wollen wir unseren Lesern die Möglichkeit bieten, auch in Zeiten der Corona-Ausnahmesituation, mit geschlossenen Fitnessstudios und eingeschränktem Bewegungsraum im Freien, am eigenen Wohlbefinden zu arbeiten. Heute gibt es ein Mobilty-Workout mit Kathrin. Sie wissen nicht genau, was dieses englische Wort bedeutet? Kein Problem, Kathrin erklärt es Ihnen gleich zu Beginn der Übungen.Die Einzelheiten lesen Sie auf