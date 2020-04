Fit durch den April | So verbessern Sie ihr Gleichgewicht

Mit unserer Video-Serie „Fit durch den April“ wollen wir unseren Lesern die Möglichkeit bieten, auch in Zeiten der Corona-Ausnahmesituation, mit geschlossenen Fitnessstudios und eingeschränktem Bewegungsraum im Freien, am eigenen Wohlbefinden zu arbeiten. Am Ostermontag widmen wir uns dem Thema Koordination, das für alle Altersgruppen von besonerer Bedeutung ist. Fitnesstrainerin Gaby erklärt, wie man sich mit einfachen Übungen im Gleichgewicht hält.Die Einzelheiten lesen Sie auf