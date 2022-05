Folie will nächsten Schritt Richtung Titel machen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am heutigen Samstag steht im „Palaverde“ in Villorba das 3. Spiel in der Serie-A1-Finalserie auf dem Programm. Die Missianerin Raphaela Folie kann mit Conegliano einen großen Schritt in Richtung Meistertitel machen.