Ausgerechnet gegen die Graz 99ers, die in den letzten drei Partien satte 19 Gegentreffer kassiert hatten, ist es dem HCB Südtirol Alperia nicht gelungen, ins Schwarze zu treffen. Die Foxes verloren am Freitag in der Steiermark nach zuletzt vier Erfolgen in Serie.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz