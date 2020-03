Der HCB Südtirol hat in einem nerven- und kräftezehrenden Duell gegen den HC Orli Znojmo einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gesetzt. Der nächste könnte bereits am Sonntag folgen, dann wird wohl – entgegen des eigentlichen Programms – erneut im tschechischen Grenzstädtchen gespielt.Die Einzelheiten lesen Sie auf