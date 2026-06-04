Besonders erfreulich waren die Leistungen der Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Bewerb Frauen-Paare sicherten sich Lidwina Unterthiner und Maria Pfattner mit 905 Kegeln den hervorragenden 2. Platz und damit den Titel der Vizeeuropameisterinnen. Ebenfalls stark präsentierten sich Margrit Priller und Hertha Eisath, die mit 840 Kegeln den 10. Platz erreichten.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Auch im Mixed-Bewerb konnten die Südtiroler überzeugen: Lidwina Unterthiner und Herbert Tauferer belegten mit 890 Kegeln den guten 6. Rang, während Hertha Eisath und Robert Gasser mit 833 Kegeln auf Platz 16 und Reinhilde Rabanser und Otto Niederstätter auf Platz 22 landeten. Bei den Männer-Paaren erreichten Otto Niederstätter und Robert Gasser den 18. Platz, Christian Vieider und Herbert Tauferer belegten Rang 20.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Bei der Abschlussfeier war auch Christian Tetter, Präsident des ISKV, anwesend und überbrachte Grußworte. Der Südtiroler Landesrat für Sport, Peter Brunner, war leider verhindert.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die Europameisterschaft in Bozen war damit nicht nur organisatorisch ein Erfolg, sondern brachte auch sportlich beachtliche Ergebnisse für Südtirol allen voran die Silbermedaille von Maria Pfattner und Lidwina Unterthiner.