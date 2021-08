„Freude am Spielen immer noch da“: Seppi gibt Einblicke

Die Niederlagen in den letzten Wochen hatten immer das gleiche Muster für Andreas Seppi. Er hat gefühlt besser gespielt als der Gegner, aber verloren. Das war auch am Montag in Winston-Salem so. Nach der 4:6, 4:6-Niederlage gegen Ilja Iwaschka aus Weißrussland hat der 37 Jahre alte Kalterer im Interview mit s+ erzählt, wie es ihm körperlich geht, wie er sich vor dem 65. Grand-Slam-Turnier in Serie in New York fühlt, dass er diese Saison zu Ende spielen will und dann über seine Zukunft entscheiden wird.







