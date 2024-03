Füchse in Ekstase: Frigo stößt die Tür zum Finale auf

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat den nächsten Schritt in Richtung Finale gemacht: Angeführt von einem überragenden Luca Frigo gewannen die Foxes am Donnerstagabend bei Red Bull Salzburg das fünfte Spiel dieser mitreißenden Best-of-seven-Serie und können am Samstag in der heimischen Sparkasse Arena nun den Sack zumachen.