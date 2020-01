Der Kampf um die Top-6 in der Alps Hockey League und die damit verbundenen frühen Playoff-Tickets geht in die nächste Runde. Die Ausgangssituation könnte kaum spannender sein: Zwischen dem Sechstplatzierten und dem Team auf Rang elf liegen gerademal drei Punkte. Am Donnerstag stehen wieder einige Duelle auf dem Programm – wobei es auch um die Halbfinal-Konstellation im Italienpokal geht.Die Einzelheiten lesen Sie auf