Am kommenden Freitag werden kurz nach Mitternacht unserer Zeit die Olympischen Winterspiele in Peking mit dem Teamwettbewerb im Eiskunstlaufen beginnen. Die Eröffnungsfeier beginnt dann um 13 Uhr. Unser Kolumnist Sigi Heinrich ist für Eurosport am Mikrofon und blickt ein wenig in die olympische Zukunft ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.







