Furioser Start, noch furioseres Ende: Ein verrückter HCB-Sieg

Elf Treffer in einem Spiel: Das ist selbst in einer so torreichen Sportart wie Eishockey nicht alltäglich. Am Sonntagnachmittag bekamen die Fans in der Bozner Sparkasse Arena dieses Torspektakel geboten – mit einem HCB, der am Ende als Sieger vom Eis ging.