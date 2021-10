Es ist beeindruckend, was Jannik Sinner bei den European Open (ATP 250) im belgischen Antwerpen am Samstagnachmittag abgeliefert hat. Sein Halbfinalsieg war eine Machtdemonstration, eine Tennis-Lehrstunde, dank der er nun am Sonntag um seinen fünften ATP-Titel kämpft.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz