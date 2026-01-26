Mit dem Projekt sollen die sportlichen Leistungen Südtiroler Athletinnen und Athleten sichtbar gemacht und gewürdigt werden. Die Gedenktafeln werden in insgesamt 32 Gemeinden angebracht. <BR \/><BR \/>Noch ausstehend sind die Eröffnungen in Brixen, Welschnofen, Mühlbach, St. Christina in Gröden, Völs am Schlern, Wolkenstein und Stilfs. Diese sollen in den kommenden Tagen erfolgen und das Projekt abschließen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266729_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Wir sind sehr stolz auf diese Erfolge und möchten vor den Olympischen Spielen ein sichtbares Zeichen der Anerkennung setzen“, erklärt VSS-Präsident Paul Romen. Die Tafeln seien so gestaltet, dass auch zukünftige Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner ergänzt werden können. <BR \/><BR \/>„Die Olympischen Spiele im eigenen Land zu erleben, ist eine große Chance für Athletinnen und Athleten sowie für Fans und Sportinteressierte in Südtirol. Mit den Gedenktafeln fördern wir die Begeisterung für den Sport und bereiten uns auf die Winterspiele vor“, so Romen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266732_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das grafische Konzept der Tafeln wurde vom Bozner Designstudio MFOR entwickelt. Die Produktion erfolgte durch das Unternehmen Interbau aus Auer.