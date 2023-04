Gelungener Test: Italien besiegt Österreich

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Italiens Eishockey-Nationalmannschaft hat zum Auftakt der WM-Vorbereitung einen hart erarbeiteten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Mike Keenan wies am Mittwoch in Bruneck Österreich in die Schranken. Die Aussagekraft dieses Sieges ist jedoch nicht allzu groß.