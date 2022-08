Generationswechsel bei den Falcons schreitet voran

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

2021-22 war nicht die Saison der Falcons. Nach einer furiosen ersten Hinrunde auf Platz 1 rutschte man am Ende ganz in den Tabellenkeller. Verletzungssorgen und Covid-19 beherrschten die Umkleidekabine. Viel Positives gab es am Ende nicht zu verzeichnen. Das soll sich in der kommenden Saison ändern.