Geschafft! Sinner krönt Traumwoche mit Titel

Viele Experten prophezeien seit Jahren, dass Jannik Sinner in Zukunft große Titel gewinnen wird. Diesen Worten ließ der 21-Jährige keine Taten folgen – bis jetzt. Am Sonntag gewann Südtirols Wunderkind in Toronto seinen ersten Masters-1000-Titel und drang so endgültig in die Elite des Tennissports vor.