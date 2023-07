Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Pierpaolo Bisoli sagt über ihn: „Er wird mit Sicherheit mal in der Serie A spielen.“ Auch Fabian Tait schwärmt in höchsten Tönen, wenn der Name Raphael Kofler fällt. Der Trainer und der Kapitän des FC Südtirol machen sich seit Monaten ein Bild vom 18-jährigen Defensivspieler. Auch wir haben das während der Saisonvorbereitung des FCS gemacht und den jungen Partschinser gebeten, sich den SportNews-Lesern vor der Kamera vorzustellen.