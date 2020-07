„Gesten haben geschadet“: Harte Worte gegen Ibrahimovic

„Vielleicht nicht in der Lage, mit Zlatans Ansprüchen klarzukommen“

Sampdoria-Profi Albin Ekdal fand im schwedischen Radio kritische Worte für seinen ehemaligen Weggefährten im Nationalteam. So hätten die Gesten und die scharfen Kommentare des Stürmerstars dem Selbstbewusstsein einiger Mitspieler geschadet, sagte der 30-Jährige. „Unsere Mannschaft bestand aus einem Weltstar und zehn ordentlichen Spielern, die ihm helfen sollten zu dominieren. Diese Taktik ist nicht aufgegangen“, meinte der Italien-Legionär.Ibrahimovic spielte zuletzt bei der Fußball-EM 2016 für Schweden, das in Frankreich in der Vorrunde als Gruppenletzter ausschied. Der inzwischen bei Milan aktive Angreifer erzielte in 116 Länderspielen 62 Tore.Es habe zwar Einigkeit bestanden, dass ein Spieler solchen Kalibers den Ball so oft wie möglich bekommen sollte. Sich auf einen Einzelnen zu verlassen und dadurch allmählich die eigene Verantwortung zu vernachlässigen, funktioniere weder im Fußball noch einem anderen Mannschaftssport, erklärte Ekdal.Niemand habe sein Niveau oder seine maximalen Fähigkeiten erreicht. „Danach dachte ich: Vielleicht waren viele in der Nationalmannschaft nicht in der Lage, mit Zlatans Ansprüchen klarzukommen“, fügte er hinzu. Ohne Ibrahimovic erreichte Schweden bei der WM 2018 in Russland das Viertelfinale. Dort habe es in der Mannschaft einen engen Zusammenhalt, Harmonie und Selbstvertrauen gegeben, sagte Ekdal.

dpa