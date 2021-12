Der Super-G in Beaver Creek hat am Donnerstag mit einer Schrecksekunde begonnen, als der Franzose Mathieu Bailet im Steilhang zu Sturz kam und in die Fangzäune krachte. Trotz des heftigen Aufpralls blieb der 25-Jährige unversehrt, sodass er auf den eigenen Skiern talwärts fahren konnte. Unmittelbar nach Bailet schied auch Dominik Paris aus.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz